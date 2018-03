Italia, Di Biagio: "Soddisfatto: dobbiamo insistere, la personalità c'è"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cosi Gigi Di Biagio, ct della nazionale, ha parlato cosi nel post partita a Rai Sport: "Passo avanti rispetto a Manchester? Più continui nel corso della gara, abbiamo sbagliato di meno in fase di possesso. Soddisfatto come lo ero nel secondo tempo contro l'Argentina, è venuto anche un risultato ma lo sarei stato comunque. Dobbiamo insistere, se non si vedono le giocate giuste si parla di personalità, ma vi posso garantire che sotto il punto di vista della personalità ci siamo. Una squadra che sull'1-0 ci ha sempre creduto, sull'1-1 ha provato a vincere la gara".