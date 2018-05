Italia donne, il ct Bertolini: "Campionato con FIGC? Passaggio naturale"

Milena Bertolini, ct dell'Italia femminile, è intervenuta in diretta a La Domenica Sportiva su Rai 2: "Per il movimento è un buon momento. Con la nazionale maggiore stiamo provando a raggiungere un obiettivo duro ma il percorso finora è ottimo: le ragazze hanno vinto tutte le partite, ora manca l'ultimo gradino. Anche U19 e 17 stanno facendo bene e parteciperanno alle fasi finali degli Europei. Campionato sotto la FIGC? Da qualche anno la Federcalcio ha dato impulsi al sistema e penso che questo sia un passaggio naturale, richiesto anche dalle squadre di Serie A: è un passaggio dovuto in funzione della crescita e dello sviluppo. Squadre femminile per ogni club? Scelta giusta, permette uno sviluppo forte del movimento. Poter far parte di società professionistiche come Juve, Fiorentina, Sassuolo, Empoli, con anche Inter e Milan che si stanno approcciando, vuol dire permettere alle ragazze di fare sport nel modo migliore e più professionale. Queste società hanno le forze per farlo al meglio. Poche tesserate? Sì. Negli anni '90 eravamo ai massimi livelli, poi nelle altre nazioni hanno progettato e sviluppato. Qui siamo rimasti fermi e le altre nazioni sono più avanti di noi. Vediamo però l'aspetto positivo del momento: le scelte fatte negli ultimi anni hanno accelerato il processo e stiamo facendo passi avanti, anche se siamo ancora indietro. Come tutti i progetti bisogna ragionare entro 4-8 anni, questi sono i tempi".