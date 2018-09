Italia donne, il ct Bertolini: "Con Mancini c'è dialogo e confronto"

LAZIO, RINNOVO PER IMMOBILE FINO AL 2023. FIORENTINA, LA ZIA DI SIMEONE: “DUE OFFERTE IMPORTANTI, MA È FELICE ALLA FIORENTINA”. GABIGOL: “I TIFOSI MI RIVOGLIONO ALL’INTER”. E IL NAPOLI BLINDA LUPERTO - Ciro Immobile e la Lazio, avanti insieme. L’attaccante ha praticamente rinnovato...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 settembre

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Italia, Sirigu supera Perin: per Mancini è lui il vice-Donnarumma

B. Robson: "Sorpreso da CR7, non pensavo potesse scegliere la Juve"

Atalanta, Toloi verso il recupero per la SPAL. Ilicic in forse

Torino, Ola Aina non recupera per l'Udinese. E Mazzarri ha un dubbio

Spagna, Rodrigo: "De Gea ci ha salvati! Buon inizio per me e la squadra"

Bologna, odissea in Giappone per Pulgar

F. Galli: "Sarà un anno importante per Cutrone. Conti la rivelazione"

Juventus, Cristiano Ronaldo ricarica le pile in vista della ripresa

Nuno Gomes esalta André Silva: "Al Milan non ha avuto fiducia, è forte"

Lucarelli vs Lucarelli, la foto virale: "Tante volte contro....nemici mai"

Torino, terapie per Aina e Ansaldi, personalizzato per Lyanco

Le pagelle dell'Olanda - Babel sempre in agguato, disastro Promes

Milena Bertolini , ct dell'Italia femminile, ha così parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai 2: "Io dico che il movimento femminile ora non lo ferma più nessuno. Chi mi ha chiamato a guidare la squadra è una persona di altissimo spessore. Quando mi è arrivata ero molto felice. I cambiamenti culturali sono molto lenti, e quello che hanno fatto la federazione, le ragazze e i club con certi tipi di messaggi, abbia cominciato a rompere questo pregiudizio soprattutto per quanto riguarda le generazioni più giovani. Mancini? Roberto è sensibile e attento: è venuto subito a farci l'in bocca al lupo prima della gara di Firenze. C'è volontà di dialogo e confronto. Che panchina sogno? Diciamo Barcellona, è quello il calcio sul quale cerco di modellare le ragazze".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy