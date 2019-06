Italia f., Giacinti: "Mi paragonano a Inzaghi, preferirei Morata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valentina Giacinti ha firmato il primo gol dell'Italia femminile contro la Cina, spianando la strada alle azzurre verso i quarti di finale del mondiale femminile. Nel post-gara la calciatrice ha dichiarato: "Sono contenta perché dopo tanti sacrifici ce l'ho fatta a far avverare il mio sogno di realizzare un gol al Mondiale. È per la mia famiglia, per gli amici e le amiche, per la gente che mi sta vicino e mi vuole bene. Non riesco ancora a realizzare, sentiamo l'appoggio di tutta l'Italia e questo ci sta dando una spinta in più: questo è uno splendido gruppo con uno staff incredibile. Mi paragonano a Inzaghi, ultimamente anche a Cutrone ma come tipo di attaccante non sono vicino a loro. Vorrei che mi paragonassero a Morata", riporta gazzetta.it.