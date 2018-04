Italia Femminile, a Ferrara un bagno di folla (quasi) mai visto

Ieri pomeriggio, in un giorno infrasettimanale, ben 7500 spettatori hanno riempito lo stadio Mazza di Ferrara per spingere la Nazionale azzurra verso un sogno, sempre più concreto, chiamato Coppa del Mondo. Sugli spalti non c'era solo un bel pezzo di calcio femminile italiano, rappresentanze di quasi tutti i club maggiori e di molti club emiliani dal Parma al Bologna passando per il Sassuolo, e del calcio italiano in generale - la FIGC con Michele Uva e Alessandro Costacurta, ma anche Damiano Tommasi dell'AIC -, ma sopratutto tanta gente comune, molte ragazze e bambine venute a ammirare da vicino i loro idoli in maglia azzurra. Da anni non si vedeva un'affluenza tale a una gara della Nazionale femminile, come ricordato anche dal ct Milena Bertolini in conferenza stampa che ha riavvolto la memoria a uno spareggio giocato a Padova (contro gli USA nel 2010 NdR) in cui sugli spalti erano presenti 10000 spettatori. Segno che le azzurre stanno riuscendo a catalizzare attorno a sé sempre più attenzione da parte dei media e del semplice pubblico e abbattendo quegli ostacoli mentali che negli ultimi decenni hanno fatto arretrare, sommati anche a un certo disinteresse da parte degli organi competenti, un movimento che era stato all'avanguardia come quello italiano.

“7500 spettatori sono un pubblico da record, è stata una grande giornata per il calcio femminile e il merito va alle ragazze che stanno superando una certa mentalità che c'è in Italia nei confronti del nostro calcio. Vincere in una giornata come questa con tutto questo entusiasmo credo lasci il segno nelle persone e specialmente nelle bambine. Per chi ama il calcio femminile oggi è stata una giornata emozionante e vedere tante calciatrici con le lacrime agli occhi per questa vittoria è stato davvero fantastico", ha detto ieri in conferenza stampa Bertolini commentando il calore e il sostegno ricevuto dal pubblico ferrarese. E da qui bisogna ripartire per cercare di far uscire dall'angolo il calcio femminile e dargli la dignità e l'attenzione che merita. Nella speranza che al Franchi di Firenze, fa due mesi, si possa davvero sforare quota diecimila presenze per quella che potrebbe essere una grande festa per lo sport azzurro.