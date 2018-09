Italia femminile, amichevoli con Svezia e Germania in vista di Francia 19

Fonte: Figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terminato il cammino nelle qualificazioni a Francia 2019 con la sconfitta indolore in casa del Belgio, la Nazionale Femminile prosegue il suo percorso di avvicinamento al Mondiale francese affrontando in amichevole Svezia e Germania, che al pari dell’Italia hanno staccato il pass per la Coppa del Mondo dopo aver vinto i rispettivi gironi.

Le Azzurre ospiteranno la Svezia martedì 9 ottobre (ore 18.15) allo Stadio 'Giovanni Zini' di Cremona, mentre sabato 10 novembre (ore 16) se la vedranno con la Germania allo Stadio ‘Bremer Brücke’ di Osnabrück. Negativo il bilancio dei precedenti per l’Italia, sotto sia con la Germania (5 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte) che con la Svezia (3 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte): gli ultimi confronti risalgono alle gare del girone del Campionato Europeo di Olanda 2017, quando tedesche e svedesi passarono a braccetto ai quarti di finale, mentre l’Italia chiuse al quarto posto in classifica il Gruppo B dopo le sconfitte per 2-1 con Russia e Germania e nonostante il successo per 3-2 nell’ultimo incontro con la Svezia.