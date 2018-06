Italia femminile, Bertolini: "Ai Mondiali da outsider"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata da Vivoazzurro.it il ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha ripercorso la sua carriera da calciatrice prima e allenatrice poi fino alla qualificazione per la prossima Coppa del Mondo: “Vivevo in campagna e lì c'era solo il pallone con cui giocare, ho iniziato all'oratorio con i maschi perché ero innamorata dello sport, poi ho continuato e non essendo dotata dal punto di vista fisico o tecnico ho lavorato duramente facendo la mia carriera, ragionando già da allenatrice visto che già a 19 anni scrivevo già le analisi delle gare. Crescendo ho iniziato ad ammirare molto Zeman, Ancelotti e Guardiola. - continua Bertolini – Qualificazione ai Mondiali? È stata decisiva la forte motivazione delle ragazze, loro hanno qualità e talento e io sono riuscita a fargli capire le loro potenzialità lavorando su fiducia e autostima. In Francia partiremo dietro le favorite, squadre come USA, Giappone, Germania o Brasile. Noi siamo indietro nel ranking e il nostro movimento conta meno tesserate, ma abbiamo diversi mesi per crescere e lavorare arrivando da outsider alla competizione. Mi auguro che l'attenzione mediatica aiuti a far crescere il movimento e crei dei modelli di riferimento per le bambine che si avvicinano al mondo del calcio e ne spinga altre ad avvicinarsi”.