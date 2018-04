Italia femminile, Bertolini: "Bene i 3 punti, ma approccio troppo blando"

© foto di Federico De Luca

Il ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha parlato al termine della gara vinta contro la Moldova della prestazione delle sue ragazze criticando l'approccio iniziale: “La cosa più importante è aver portato a casa i tre punti, quando ho detto che questa per noi era la partita più difficile non dicevo tanto per dire. L’approccio è stato troppo blando, è mancata un po’ di carica agonistica e il loro gol è emblematico, quei palloni li prende chi è più determinato. Abbiamo subito anche qualche ripartenza e oggi la grossa differenza a livello tecnico che c’è tra le due squadre non si è vista. - conclude Bertolini come riporta il sito della FIGC - È da un po’ di giorni che si parla della partita con il Belgio e purtroppo inconsciamente questo può aver inciso”.