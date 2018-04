Italia femminile, Bertolini: "Col Belgio in campo senza far calcoli"

© foto di Federico De Luca

Il ct della Nazionale femminile Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa alla viglia del big match contro il Belgio valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del prossimo anno in Francia: “Le partite del calcio femminile sono belle ed entusiasmanti perché non c'è pretattica, non si fanno tanti calcoli. Domani giocheremo per vincere, consapevoli che in queste tre gare che mancano l'asticella sia alzerà ancora di più. Quello di domani sarà un match importante perché il Belgio è la favorita del girone, però non è una gara decisiva visto che ne mancano ancora tre alla fine delle qualificazioni. Ferrara deve aspettarsi una bella gara, una sfida entusiasmante. - continua Bertolini come riporta il sito della FIGC - Ci saranno cambiamenti rispetto alla gara con la Moldova perché giocando due partite in pochi giorni qualcuna dovrà riposare. Il Belgio è una squadra di valore, che negli ultimi anni ha fatto importanti passi in avanti nel calcio femminile. La loro forza è data dalla fisicità e dal temperamento. Anche domani daremo il massimo, con la consapevolezza che raggiungere il Mondiale sarebbe il coronamento di tanti sacrifici”.