Italia femminile, Bertolini: "Il movimento è in fortissima crescita"

Milena Bertolini, commissario tecnico della nazionale italiana femminile, è intervenuta i microfoni di Rai Sport: "Mi fa piacere, sono contenta del sold out di questa sera. Sta ritornando questa passione per la nazionale, è importante".

La crescita del movimento femminile è evidente. "Si è evidente, c'è stata una crescita fortissima. I club hanno svolto un gran lavoro, come la Federazione. Allo Juventus Stadium è stata una giornata di festa memorabile, il movimento sta crescendo moltissimo".

La presenza dei club di spicco è stata fondamentale. "Le scelte della Federazione sono state vincenti, le società hanno colto l'occasione. Parliamo di Juventus, Sassuolo, Milan, Inter, Roma. Sono tante, questa è la carta vincente. Se abbiamo avuto 40.000 persone domenica e la nazionale sta facendo bene è merito dei club".

Cosa si aspetta dalla sfida contro l'Irlanda? "Mi aspetto di vedere il Mapei Stadium gremito per una nazionale che fa un bel calcio e trasmette valori. Sarà una sfida importante per fare esperienza in questo percorso di avvicinamento verso il mondiale".

C'è un "Kean" nella nazionale femminile? "Diciamo che come caratteristiche no. Forse Annamaria Serturini ha grande spunto ed accelerazioni, soprattutto per la giovane età".