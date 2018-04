Italia femminile, Bertolini: "Vittoria che serve anche a battere i pregiudizi"

© foto di Federico De Luca

Il ct dell'Italia Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro il Belgio, affrontando anche i temi relativi alla crescita del movimento: “Non è facile scegliere un'immagine di questo pomeriggio, ma direi l'esultanza delle ragazze sul primo gol, che le ha sbloccate, e il fischio finale. Era la partita che ci aspettavamo: visto che avevamo studiato il Belgio, l'avevamo preparata in un certo modo cercando di mettere in campo le giocatrici che stavano meglio. Sapevamo che erano fisicamente più forti e con giocatrici di qualità. Credo che queste ragazze con queste partite e prestazioni hanno mosso il pubblico di Ferrara e la città ha risposto alla grande. Questo stadio è perfetto per il calcio femminile e 7500 spettatori sono un pubblico da record, è stata una grande giornata per il calcio femminile e il merito va alle ragazze che stanno superando una certa mentalità che c'è in Italia nei confronti del nostro calcio. Vincere in una giornata come questa con tutto questo entusiasmo credo lasci il segno nelle persone e specialmente nelle bambine. Per chi ama il calcio femminile oggi è stata una giornata emozionante e vedere tante calciatrici con le lacrime agli occhi per questa vittoria è stato davvero fantastico".

Sui mondiali.

"Realisticamente non si può dire perché mancano due partite che sono contro il Portogallo, una squadra molto forte, e in Belgio dove andremo a giocare davanti a 20mila persone. Però è chiaro che questi tre punti oltre ad aiutarci ci danno anche un'accelerazione a livello di consapevolezza. Le ragazze oggi hanno fatto una grande prestazione, mettendo in luce le qualità tecniche che hanno contro una squadra fisica che faceva delle ripartenze la sua arma. Questa poi è una squadra di amiche, con grande rispetto e compattezza nello spogliatoio e questo lo si vede in campo. Credo che questa sia l'arma in più".

La crescita del movimento?

"Lo dico da sempre, la Nazionale dipende dai club, dal loro lavoro e le scelte politiche della Federcalcio che ha obbligato le squadre professionistiche ad avere un settore giovanile femminile ha portato a una crescita complessiva che sarà ancora superiore perché le ragazze potranno allenarsi come professioniste anche se non lo sono realmente. Spero che ci siano sempre più squadre professionistiche nel nostro calcio, più Fiorentina, più Juve, più Milan, più Inter, più Roma eccetera perché questo può dare grande impulso alle giovani. È bellissimo poter pensare che una bambina possa sognare di giocare nella Juventus come fa il suo compagno di classe maschio".

Bertolini conclude commentando le parole del presidente della Sampdoria Ferrero.

"Le ho lette questa mattina, ma sono ormai da 40 anni nel calcio femminile e questa è una delle tante frasi che fanno parte del pensiero medio italiano del calcio femminile. È il punto più basso dello stereotipo sessista dell'italiano medio. È una frase brutta, che non mi piace anche perché le parole sono importanti. Noi coi fatti stiamo cercando di togliere questi pregiudizi sopratutto cercando di incidere sui giovani”.