Italia femminile, Bonansea: “La stagione più bella. Mi ispiro a CR7”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante della Nazionale femminile e della Juventus Women Barbara Bonansea, in gol nel 3-0 contro il Portogallo che è valso il pass per il prossimo Mondiale, ha commentato questo successo e quello in campionato con la sua Juve dalle colonne de La Repubblica: “Questa è stata la stagione più bella della mia vita. Il primo scudetto vinto ha un sapore speciale e arrivare al Mondiale è qualcosa di incredibile specialmente se pensiamo che arrivavamo da una delusione come quella all'Europeo. Non era scontato qualificasi anche se adesso può suonare strano viste le sette vittorie su sette. Noi meglio degli uomini? Diciamo di sì. Loro hanno tutto per rendere al meglio, molto strano che non siano andati, non mi sembrava vero. La nostra è stata una gioia impossibile da descrivere. La Coppa del Mondo? Sarà strano, una preparazione dura, al caldo, noi tutte super felici di faticare. Poi quando si arriverà in Francia si respirerà un’aria pesante, ma noi viviamo per l’ansia, per quelle emozioni e sensazioni che ti regala il calcio. - conclude Bonansea svelando il suo idolo . Ho sempre guardato con attenzione Cristiano Ronaldo, sia per il suo modo di giocare sia perché mi impressionò la sua reazione all'Europeo di tanti anni fa quando scoppiò in lacrime dopo la sconfitta del suo Portogallo. Lo segui da allora e ora è un atleta pazzesco, un calciatore fenomenale”.