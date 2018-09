Italia femminile, Girelli esulta sui social: “Ce ne andiamo al Mondiale”

Con un posto su Instagram la numero 10 dell'Italia Cristiana Girelli ha fatto il punto di un anno fantastico che ha permesso alle azzurre di conquistare il pass per la prossima Coppa del Mondo snocciolando i numeri della squadra di Milena Bertolini e fissando lo sguardo a quanto accadrà in Francia fra 10 mesi: Settembre 2017 - Settembre 2018. Un anno trascorso con un solo grande obiettivo in testa: MONDIALI, FRANCIA 2019. - si legge nel post - 8 partite di qualificazione: 7 vittorie, 1 sconfitta, 19 gol fatti, 4 subiti. Trascorrerò altri 10 mesi a sognarti, a desiderarti fortemente. Questa volta, però, un po’ più da vicino. CE NE ANDIAMO AL MONDIALE”.