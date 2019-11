Guagni: "Pronte per Georgia e Malta ma guai sottovalutarle"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 5 NOV - Secondo giorno di ritiro a Coverciano per la Nazionale femminile che sta preparando le partite con Georgia (venerdì a Benevento) e Malta (martedì 12 a Castel di Sangro) valide per le qualificazioni europee. "Si tratta di gare importantissime per continuare la nostra corsa a Euro 2021 - ha dichiarato Alia Guagni, capitano della Fiorentina - per questo servirà massima concentrazione. Abbiamo già battuto entrambe le rappresentative ma sarebbe un errore sottovalutarle anche se sono ancora a 0 punti". Ha aggiunto Cristiana Girelli, attaccante della Juventus: "Servirà tanta pazienza per cercare di imporre il nostro gioco contro avversarie che giocano chiuse, di sicuro non vogliamo perdere per strada questi punti fondamentali".