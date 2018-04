Italia femminile, Girelli: "Mondiali? Ho i brividi solo a pensarci"

Autrice del gol vittoria contro il Belgio ieri pomeriggio, che avvicina l'Italia al prossimo Mondiale, l'attaccante del Brescia Cristiana Girelli ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della FIGC della prestazione e del cammino delle azzurre: “Al di là del mio gol credo che sia stata una prestazione veramente strepitosa da parte della squadra, non era facile rimontare un gol contro questo Belgio, una squadra che fa delle individualità la sua forza. Grazie anche agli ottomila presenti questa sera abbiamo sfoderato una grande partita e sopratutto portato a casa dei punti fondamentali per noi e ora ci manca ancora un piccolo passo e poi, non lo dico, ma sarebbe bellissimo coronare questo sogno sperando che ci sia tanta tanta gente a Firenze come questa sera. Mondiali? Solo a pensarlo mi vengono i brividi. Ce lo meritiamo per il percorso che abbiamo fatto, stima ancora non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo ricaricare un po' le pile perché giugno è un mese particolare, ma la posta in palio è troppo alta e sarà fondamentale vincere in casa per chiudere il discorso qualificazione”.