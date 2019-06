Italia Femminile, Giuliani: "La cosa più difficile adesso è ripetersi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Laura Giuliani, portiere dell’Italia Femminile e della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta oggi contro l’Australia nell’esordio Mondiale: “Ho fatto il mio dovere, siamo lì per questo. Fare una bella prestazione è facile in un ambiente del genere e in un contorno del genere, ma la cosa difficile è ripetersi. Bisogna guardare sempre alla partita dopo con gli occhi della prima partita. Ringrazio tutti per i complimenti ma sto già pensando alla prossima gara”.