Italia femminile, Giuliani: "Passo importante verso i Mondiali"

Laura Giuliani, portiere della Nazionale e della Juventus, dopo la vittoria sul Belgio di ieri sera ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della FIGC: “Ringraziamo innanzitutto il pubblico che è stato il 12 uomo in campo con il suo sostegno per tutta la gara. Se siamo riuscite a ribaltare il risultato è anche grazie a loro. Si tratta di un passo molto importante, ma ancora non abbiamo scritto nulla, non è finito niente, dobbiamo continuare a mantenere alta la concentrazione e dare seguito al percorso che abbiamo intrapreso e portare sempre a casa i tre punti, poi quando la matematica ci darà ragione potremmo esultare. Le due parate sull'1-1? Noi portieri serviamo a questo, sono felice di essere stata utile alla squadra, ma i complimenti vanno fatti a tutte le mie compagne per la gara che abbiamo giocato. - conclude Giuliani parlando del Portogallo – Dobbiamo vincere e scenderemo in campo con questa mentalità, sappiamo cosa possiamo fare e lo abbiamo dimostrato. Faremo il massimo per portare a casa la qualificazione”.