Italia femminile, le convocate per Moldavia e Belgio: novità Vitale

Dopo aver raggiunto per la prima volta nella sua storia la finale della ‘Cyprus Cup’ e aver guadagnato due posizioni nel ranking FIFA salendo al 15° posto, la Nazionale Femminile è pronta a rituffarsi nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo con l’obiettivo di conquistare il pass per Francia 2019 a quasi vent’anni di distanza dall’ultima partecipazione alla Fase finale di un Mondiale.

Prima nel gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio, che ha disputato però una gara in meno, l’Italia ha conquistato quattro vittorie nei primi quattro incontri del girone, con un bottino invidiabile di 10 gol all’attivo e nessuna rete subita. Il Commissario tecnico Milena Bertolini ha convocato 23 Azzurre per le prossime due gare con Moldova e Belgio, in programma rispettivamente venerdì 6 aprile (ore 13 locali, 12 italiane) a Vadul lui Voda e martedì 10 aprile (ore 18 – diretta su RaiSport+HD) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara. Il difensore del Football Milan Ladies Francesca Vitale è alla prima chiamata con la Nazionale maggiore. Le Azzurre si raduneranno domenica 1° aprile al Mancini Park Hotel di Roma e mercoledì 4 aprile partiranno alla volta della Moldova.

L’incontro con il Belgio sarà presentato ufficialmente alle ore 12 di giovedì 29 marzo nella sede del Comune di Ferrara (Piazza Municipio, 2 – Sala Arengo) nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Tiziano Tagliani, dell’assessore allo Sport Simone Merli, del presidente della Spal Walter Mattioli, del patron Simone Colombarini, del Commissario tecnico Milena Bertolini e della capo delegazione della Nazionale Femminile Barbara Facchetti.

L’elenco delle convocate:

Portieri: Chiara Marchitelli (Brescia), Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone (Res Roma)

Difensori: Elena Linari (Fiorentina), Alia Guagni (Fiorentina), Elisa Bartoli (Fiorentina), Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Linda Cimini Tucceri (San Zaccaria), Lisa Boattin (Juventus), Francesca Vitale (Football Milan Ladies)

Centrocampiste: Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Manuela Giugliano (Brescia), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Eleonora Goldoni (Tennessee State University), Lisa Alborghetti (Mozzanica), Benedetta Glionna (Juventus)

Attaccanti: Daniela Sabatino (Brescia), Ilaria Mauro (Fiorentina), Valentina Giacinti (Brescia), Cristiana Girelli (Brescia)