Italia femminile, Parisi: "Che emozione la mia prima volta al Franchi"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Alice Parisi, regista della Fiorentina Women's, domani al Franchi (ore 20:45, diretta RaiSport) si giocherà con la Nazionale italiana l'accesso Mondiale di Francia 2019. Ecco alcune sue dichiarazioni tratte dall'intervista rilasciata a Tuttosport: "Sarà la mia prima volta al Franchi in quanto a causa dell'infortunio ho saltato la partita di celebrazione dello Scudetto e quella in Champions, ma il destino mi ha dato un'altra opportunità. Ora che sono tornata, guardo avanti e a tutto quello che posso dare. In Nazionale ho ritrovato un ambiente che è lo specchio di un movimento femminile in crescita: bellissima sensazione. Il Portogallo è una squadra rapida e tecnica, il nostro vantaggio sarà giocare in casa. Firenze ci prenderà per mano, i tifosi viola sono caldi e l'atmosfera è elettrica. Ho rinnovato perché la maglia viola è una seconda pelle per me. Mi sento un po' in debito con il club e con la piazza, devo dare ancora qualcosa".