Italia femminile, tris e vittoria in Moldova. Ma quanta fatica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la sfida contro la Moldova, prima di due gare in quattro giorni, il ct azzurro Milena Bertolini decide di adottare un po' di turn-over con Gama e Guagni in tribuna e sostituite da Tucceri Cimini e Linari, a centrocampo Adami per Galli con Goldoni titolare a centrocampo e la coppia bresciana Giacinti-Girelli davanti.

Bastano meno di otto minuti alle azzurre per sbloccare la gara: Munteanu respinge in angolo una conclusione di Rosucci, ma si fa trovare impreparata proprio sulla battuta del corner con Tucceri Cimini che sorprende l'estremo difensore moldavo. L'Italia continua a spingere alla caccia del raddoppio mettendo alle corde la Moldova senza però trovare grandi spazi per le conclusioni a rete. Le padrone di casa però si rendono pericolose in contropiede come al 18° quando Toma coglie una clamorosa traversa. Poco prima della mezzora arriva il raddoppio delle azzurre che escono al meglio da un momento complicato della gara, con la Moldova che si faceva sotto, grazie all'autogol di Colesnicenco su un pallone calciato da Bonansea e respinto dal portiere. L'Italia costruisce tanto, ma non punge e allo scadere della prima frazione arriva anche il gol delle padrone di casa sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti con Toma che stoppa e batte Giuliani riaprendo la gara.

A inizio ripresa il copione è lo stesso del primo con l'Italia che fa molto possesso, ma non riesce a pungere negli ultimi venti metri contro una Moldova che si chiude bene con quasi tutti gli effettivi dietro la linea della palla. Solo al 75° le azzurre riescono a capitalizzare la mole di gioco creata grazie al gol di Giacinti che al termine di un'azione confusa in area di rigore trova l'angolo giusto da posizione defilata per calciare al volo e firmare il tris.

L'Italia coglie così il quinto successo in altrettante gare, pur faticando e perdendo l'inviolabilità della porta di Giuliani, e si presenta a punteggio pieno alla super sfida del Mazza contro il Belgio che vale un bel pezzo di qualificazione al prossimo Mondiale.

Moldova-Italia 1-3 (44° Toma, 8° Tucceri Cimini, 30° Aut. Colesnicenco, 76° Giacinti)