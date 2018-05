Italia femminile Under-17, pareggio a reti bianche contro la Polonia

Secondo pareggio per la Nazionale Femminile Under 17 a Marijampole, in Lituania, dove si sta disputando l'Europeo di categoria. Dopo lo 0-0 all’esordio contro la Spagna, le Azzurrine (che vantano il record di tenere la rete inviolata da cinque gare) hanno chiuso con lo stesso punteggio anche il secondo match contro la Polonia. Un tempo per parte: nella prima fase di gioco Italia vicina al gol in due occasioni con la Polonia che colpisce una traversa, nella ripresa meglio le avversarie che hanno chiamato in causa una bravissima Forcinella. Ora sarà decisiva l'ultima sfida, quella contro l'Inghilterra.