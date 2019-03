Aggiornamento biglietteria su Italia-Finlandia di questa sera: su una capienza di 24.500 della Dacia Arena di Udine (era 23.700 + 1300 settore ospiti, di cui venduto 600) mancano circa 800 biglietti. I botteghini allo stadio resteranno chiusi, gli ultimi biglietti in vendita online e nei punti vendita in città ancora per poco.