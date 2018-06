Italia, Florenzi salta l'Olanda. Sta diventando papà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno azzurro Alessandro Florenzi salterà la sfida amichevole contro l'Olanda, in programma lunedì prossimo. Non per un infortunio, ma per un lieto evento: il calciatore della Roma infatti sta diventando papà per la seconda volta e per questo partirà alla volta della capitale per assistere la propria moglie. Anche nel 2016, in occasione della nascita della prima figlia, aveva lasciato il ritiro azzurro per tornare a Roma.