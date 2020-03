Italia, ieri record di decessi: 475. Così tanti neanche nei giorni peggiori in Cina

I 475 decessi di ieri, di cui 319 nella sola Lombardia, rappresentano un triste primato per l'Italia. Come evidenziato da diversi quotidiani, infatti, neanche nei giorni più bui dell'epidemia in Cina si erano registrati numeri talmente negativi. A fare da contraltare, il numero dei guariti, sempre di ieri: 1084, mai così tanti anche in questo caso.