Gli azzurri per una volta... in verde. E' questa la novità dell'Italia per la gara con la Grecia del 12 ottobre, valida per le qualificazioni a Euro 2020 (manca una vittoria per staccare il pass). Una maglia verde come "Home Kit", un'idea della Puma - lo sponsor tecnico dell'Italia - con motivi ispirati ai tessuti e all'architettura del Rinascimento. La nuova maglia - indossata per un’unica volta dall'Italia durante la vittoria per 2-0 contro l'Argentina nel dicembre 1954 allo Stadio Olimpico di Roma - è stata ufficializzata dal profilo twitter del marchio e della stessa Nazionale: