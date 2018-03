Italia, Insigne oggi torna in gruppo. I ballottaggi contro l'Argentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sull'Italia direttamente da La Gazzetta dello Sport. Leggero stato influenzale per Lorenzo Insigne che ieri ha lavorato a parte. Il fantasista del Napoli rientrerà comunque in gruppo già questa mattina e dovrebbe rispondere presente domani sera a Manchester. Lavoro differenziato pure per Federico Chiesa: affaticamento muscolare di poco conto fa sapere lo staff azzurro. In linea di massima, va prendendo forma l’undici anti-Argentina: Buffon fra i pali; Florenzi, Bonucci, Ogbonna e Spinazzola dietro; Parolo, Jorginho e Verratti in mezzo; Candreva, Immobile e Insigne in attacco. I ballottaggi: Spinazzola-Darmian; Parolo-Pellegrini; Ogbonna-Rugani.