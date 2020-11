Italia, l'allenamento di rifinitura pre-Polonia avverrà al Mapei Football Center di Sassuolo

In occasione della disputa della gara di UEFA Nations League, Italia-Polonia, in programma domenica 15 Novembre alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium, la Nazionale italiana sarà ospite anche al Mapei Football Center di Sassuolo. Lo rende noto il sito ufficiale del club neroverde: gli Azzurri, domenica mattina, a partire dalla ore 10.30, effettueranno sui campi del Centro Sportivo del Sassuolo, l’allenamento di rifinitura, a porte rigorosamente chiuse.

Nella stessa giornata, avverrà l’intitolazione al dott. Giorgio Squinzi della nuova strada di accesso al Centro mentre il campo sportivo in erba sintetica sarà intitolato alla dott.ssa Adriana Spazzoli, campo in erba sintetica per il quale è in dirittura d’arrivo l’ottenimento dell’omologazione da UEFA per la disputa di gare giovanili internazionali. La breve cerimonia, aperta ai Media, si terrà all’aperto con la presenza tra gli altri di Marco e Veronica Squinzi e del Presidente della FIGC Gabriele Gravina insieme ai tre calciatori del Club attualmente in Nazionale (Domenico Berardi, Manuel Locatelli e Gian Marco Ferrari) e avrà inizio alle ore 11.45.