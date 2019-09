© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio anche alla moviola della sfida tra Finlandia e Italia, con il rigore che ha regalato il successo agli azzurri definito "generoso", tanto che subito dopo il triplice fischio dell'arbitro il commissario tecnico finlandese ha mimato nei confronti di Mancini il braccio attaccato al corpo di Vaisanen su tiro di Barella. Questo il commento della rosea: "Al 33’ pur con le nuove regole è molto generoso quello concesso per mani di S. Vaisanen su tiro di Barella: il difensore si gira per proteggersi e il braccio rimane aderente al corpo".