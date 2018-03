Italia, le ultime verso l'Argentina: tridente Insigne-Immobile-Candreva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime di formazione sull'Italia, riportate dai colleghi di Tuttosport, in vista della gara di domani contro l'Argentina. Sarà 4-3-3, i dubbi sono in difesa tra Florenzi e Zappacosta come terzino destro poi Ogbonna e Darmian al centro. Sulla sinistra spazio a Spinazzola, in mezzo a Bonucci. Fatti o quasi gli altri reparti: centrocampo con Verratti, Jorginho e Pellegrini, attacco con Insigne e Candreva ai fianchi di Immobile.