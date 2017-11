Italia, Malagò: "Nel '58 meno pressione"

N.1 Coni: ha ragione De Rossi,uscire sarebbe macchia indelebile

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "De Rossi ha detto che uscire dai mondiali sarebbe una macchia indelebile? Certo, sarebbe ricordato come quegli italiani che non si sono qualificati. Ci ricordiamo ancora quello che è successo nel '58 con l'Irlanda del nord a Belfast e credo che all'epoca ci fosse anche meno pressione dei media". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a chi gli riferisce delle parole di Daniele De Rossi oggi a Coverciano. "Lo spareggio con la Svezia? Non ci pensiamo giochiamo vinciamo e passiamo il turno", ha aggiunto il capo dello sport italiano a margine di un convegno al Salone d'Onore.