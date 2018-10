La sorpresa più grande della serata di Nations League arriva in Spagna, dove i padroni di casa perdono contro l'Inghilterra: 2-3 della squadra di Soutghate, grazie a Sterling e a un primo tempo strepitoso. Un successo esterno che riapre ai Tre Leoni la possibilità di conquistare il...

Nations League, Inghilterra corsara in Spagna. Dzeko trascina la Bosnia

Ceferin: "Tutti hanno sofferto per l'Italia fuori dai Mondiali"

Afro Napoli, Astarita fuori rosa: "Ma non sposo politica di Salvini"

Mattarella: 'Vivai non siano ambiti futuri guadagni'

Il padre di Kompany fa la storia in Belgio: è il primo sindaco di colore

Di Gennaro: "Da anni non si vedeva un'Italia così"

De Canio: "Italia, bel segnale per il futuro. Biraghi un esempio"

Graziani: "Mancini, non capisco le scelte in attacco"

Italia, Mancini: "Emozionato per l'incontro con il Presidente Mattarella"

Oggi al @Quirinale con la Nazionale italiana per il 120° anniversario della @FIGC . Orgoglioso ed emozionato di stringere la mano al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella! pic.twitter.com/j6qCLy6pCo

"Oggi al Quirinale con la Nazionale italiana per il 120° anniversario della FIGC. Orgoglioso ed emozionato di stringere la mano al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella!". Questo il messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter dal CT azzurro Roberto Mancini .

