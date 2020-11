Italia, Mancini premia Zaccagni: prima convocazione per il giocatore dell'Hellas Verona

Prima chiamata per talento dell'Hellas anche oggi protagonista

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Prima convocazione nella Nazionale maggiore per Mattia Zaccagni, protagonista anche oggi nel suo Verona che ha pareggiato 2-2 a San Siro contro il Milan. La società gialloblù ha ufficializzato con un tweet che il ct Roberto Mancini ha deciso di chiamare Zaccagni, evidentemente per sopperire alle assenze di vari giocatori fermati, almeno per i primi giorni del raduno azzurro, dagli stop delle varie Asl. "Prima chiamata assoluta per lui, complimenti ZAC!" ha twittato l'Hellas. (ANSA).