Italia, Mura (Repubblica): "Non sarà facile togliere la maglia a Kean"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"I segnali di un gruppo che cresce in solidità". E' il titolo dell'editoriale di Gianni Mura, prima firma de La Repubblica, il giorno dopo la vittoria per 6-0 dell'Italia di Mancini contro Liechtenstein, la seconda vittoria in due partite valide per la qualificazione a Euro 2020 dopo quella con la Finlandia. Ecco un estratto: "Si può andare alle partite di giugno con una certa tranquillità. Mancini avrà problemi di abbondanza, perché nessuno dei suoi è uscito bocciato dal doppio impegno alle spalle. Sempre considerando la debolezza degli avversari, ancor più quando sono rimasti in 10 alla fine del primo tempo".

Poi su Kean: "Si conferma: una traversa e un gol di testa (assist di Quagliarella). Non sarà facile levargli la maglia da titolare".