Italia, Mura su Repubblica: "La squadra fantasia in cui Mancini credeva"

Gianni Mura, una delle più note firme del giornalismo sportivo italiano, ha commentato così su La Repubblica la vittoria dell'Italia sulla Polonia: "Un'Italia così bella non si vedeva da un anno. Rispetto all'amichevole con l'Ucraina Mancini non ha cambiato nessuno. Era il segnale, fin dall'inizio, che credeva in quei giocatori, in quella squadra, in quel modo di giocare a calcio, con tre elementi tecnici in attacco e nessuna punta centrale. (...) Bellezza e sofferenza sono parole che ricorreranno, in questo commento. La bellezza è quella di un calcio fresco, che lascia spazio alla fantasia, ma sta anche attento al rispetto delle distanze tra i reparti. Bellezza è nella mentalità di una squadra, la nostra, che non si spaventa, non traballa, non cincischia, ma si esalta davanti a un ostacolo duro, serio".