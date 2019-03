© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spinazzola, è stato uno dei migliori in campo nella sfida tra Juve e Atletico Madrid, dimostrando di essere un giocatore importante anche in chiave Nazionale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ora Mancini aspetta che anche Conti torni l’esterno che fu, in grado di fargli considerare anche l’ipotesi difesa a tre.