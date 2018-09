Italia, non sparate su Jorginho: è indispensabile per la Nazionale

© foto di www.imagephotoagency.it

Focus della Gazzetta dello Sport questa mattina sul ruolo di Jorginho in chiave Nazionale: "L'Italia non è un club, quindi Mancini non può permettersi di spendere un anno per adattare Jorginho a un sistema di gioco diverso da Napoli e Chelsea. (...) Servono risposte in un ruolo cruciale, quello del regista, per il quale non c'è alter ego all'orizzonte. Jorginho diventa uno degli indispensabili, a meno di cambiare sistema e passare al doppio centrale. Su Jorginho ci giochiamo tanto della nuova Nazionale".