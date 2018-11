Italia, oggi il raduno a Coverciano: il programma degli azzurri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questo il programma della Nazionale in vista delle prossime gare contro Portogallo e Stati Uniti. La Nazionale svolgerà la preparazione presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per poi partire venerdì alla volta di Milano, alla vigilia della gara con il Portogallo: walk around al “Meazza” previsto alle 19.15 e conferenza stampa del Ct e di un calciatore alle 19.30. Dopo la gara, gli Azzurri si fermeranno a Milano per trasferirsi a Genk il 19, anche in questo caso alla vigilia del test con gli Usa; per l’occasione l’allenamento ufficiale - previsto alla Luminus Arena di Genk (ore 18.00) – sarà preceduto dalla consueta conferenza stampa prepartita.

Entro le ore 12.30 Raduno presso il CTF di Coverciano

14.30 Conferenza Stampa del CT

16.00 Allenamento (aperto ai Media)

Martedì 13 novembre

13.45 conferenza stampa

16.00 Allenamento (aperto ai Media primi 15’)

Mercoledì 14 novembre

13.45 conferenza stampa

16.00 Allenamento (aperto ai Media primi 15’)

Giovedì 15 novembre

16.00 Allenamento (chiuso)

Venerdì 16 novembre

10.30 Allenamento MD-1 (aperto ai Media i primi 15’)

17.00 Trasferimento in treno da Firenze per Milano

19.15 Walk around presso lo stadio “G.Meazza”

19.30 Conferenza Stampa del CT e 1 calciatore

Sabato 17 novembre

20.45 Gara Italia-Portogallo

Al termine incontro con i Media

Domenica 18 novembre

17.00 Allenamento presso il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile (chiuso)

Lunedì 19 novembre

11.00 trasferimento Milano-Genk

17.30 Conferenza Stampa del CT e 1 calciatore presso la Luminus Arena

18.00 Allenamento MD-1 (aperto ai Media i primi 15’)

Martedì 20 novembre

20.45 Gara Italia-USA

Al termine incontro con i Media e trasferimento e rientro in Italia