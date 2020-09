Italia, oltre 6 milioni di spettatori davanti alla tv per il successo degli azzurri contro l'Olanda

vedi letture

Oltre 6 milioni di italiani (6.076.000) hanno seguito ieri davanti alla televisione il successo della Nazionale di Roberto Mancini sui Paesi Bassi esultando insieme agli Azzurri per una vittoria importante quanto meritata, che ha permesso all’Italia di scavalcare proprio gli Orange in testa alla classifica del girone della UEFA Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato il programma più visto della prima serata e ha fatto registrare uno share del 25.98%. Anche l’incontro con la Bosnia Erzegovina, disputato venerdì allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze e trasmesso in diretta su Rai 1, era stato il programma più visto della serata, con 4 milioni 936 mila telespettatori e il 24.21% di share. Lo riporta il sito ufficiale della FIGC.