Esordio con un gol e un assist per Riccardo Orsolini del Bologna con la maglia della Nazionale italiana nella serata di Palermo durante la quale la formazione di Roberto Mancini ha travolto per 9-1 l'Armenia. "Esordio migliore non potevo desiderare... Serata magica" ha scritto il giocatore sul proprio account Instagram dopo la gara del 'Barbera'.