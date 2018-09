Italia, Paolo Rossi: "Chiesa, il futuro è suo. Ma adesso è da rivedere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una prova tuttosommato in chiaro-scuro. I 90' disputati da Federico Chiesa contro il Portogallo non sono stati certo un biglietto da visita convincente per l'esterno della Fiorentina, che oggi sui principali quotidiani italiani ha ricevuto una votazione che oscilla tra il 5 e il 5,5. Per commentare la prestazione dell'attaccante, Firenzeviola.it ha chiesto l'autorevole parere del campione del mondo '82 Paolo Rossi, che ieri ha commentato per la Rai il post partita di Portogallo-Italia 1-0:

Rossi, i giornali hanno bocciato Chiesa: è d'accordo?

"La prova dell'esterno non è stata del tutto soddisfacente, anzi penso piuttosto si possa dire che è stata opaca. Contro il Portogallo non è riuscito a ripetere la brillante prestazione di Bologna contro la Polonia".

C'è chi sostiene che la posizione in cui lo ha schierato Mancini non abbia aiutato il gicatore...

"Sì, è una giusta analisi. Francamente non si capisce se il suo reale compito sia quello di fare la fase di difesa o quella d’attacco. Oppure tutt'e due. Sta di fatto che ieri Chiesa ha finito la partita stremato senza mai essere incisivo. Il mio voto è 6, in virtù del fatto che in ogni caso ha dato tutto quello che poteva".

La Nazionale però in futuro dovrà puntare ancora su di lui?

"Certo, Chiesa è uno dei più grandi talenti italiani in circolazione: il futuro è suo. Quella di ieri è stata forse una delle prime vere partite a livello internazionale, deve fare ancora esperienza e potrà soltanto crescere. Dopo ieri, però, mi sento di dire che è da rivedere..."