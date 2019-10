Il Corriere dello Sport analizza il gruppo della Nazionale di Roberto Mancini in prospettiva Europeo. Il ct ha più volte ribadito che il nucleo centrale della sua rosa è già costruito e il quotidiano sportivo pone l'accento sulla nutrita rappresentanza di calciatori di Roma e Lazio. Ad oggi i giallorossi in odor di Euro2020 sono Cristante, Zaniolo, Mancini e Spinazzola, attualmente a Coverciano, più gli infortunati Florenzi e Pellegrini, mentre per i biancocelesti ci dovrebbero essere Immobile e Acerbi.