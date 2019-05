Italia, per Vialli è la volta buona: prenderà il posto di Oriali

Con Lele Oriali pronto a seguire Antonio Conte all'Inter, la FIGC deve trovare un nuovo 'Coordinatore della Nazionale maschile'. Il nome sul taccuino di Gabriele Gravina e Roberto Mancini resta quello di Gianluca Vialli. Dopo gli abboccamenti dei mesi scorsi, fa sapere il Corriere dello Sport, questa volta potrebbe essere quella buona.

Gravina ha già incontrato Vialli in passato. Poi, non c'erano stati aggiornamenti sostanziali anche perché l'ex attaccante sembrava pronto a rientrare alla Sampdoria con il cambio di proprietà. Mai avvenuto, finora. Tramontata l'ipotesi Samp, dunque, per Vialli torna di moda la soluzione azzurra.