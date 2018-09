Italia-Polonia, 23mila biglietti venduti. Botteghini ancora aperti

© foto di Federico De Luca

In vista della sfida di questa sera fra Italia e Polonia a Bologna sono stati venduti 23mila biglietti. Da questo momento in poi, informa l'ufficio stampa azzurro, i biglietti potranno essere acquistati solo presso i botteghini dello Stadio in via Andrea Costa. Gli sportelli saranno aperti fino alle ore 13 e dalle 16 alle 21.30.