Italia, possibile undici anti Polonia: Romagnoli e Florenzi in dubbio, come Bernardeschi

Ci sono tre ballottaggi in vista della sfida che l'Italia stasera affronterà contro la Polonia a Reggio Emilia. Il primo dubbio è quello relativo ad Alessandro Florenzi, possibile titolare ma che in questo momento ha qualche problema fisico e potrebbe lasciare lo spazio a Di Lorenzo. Al centro della retroguardia Romagnoli potrebbe fare copia con Acerbi, ma è un condizionale perché le condizioni sono precarie e non è escluso un impiego di Bastoni. Infine Bernardeschi: l'ala della Juventus rischia di essere escluso in favore di Berardi.