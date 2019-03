Italia promossa, Polverosi (Corriere dello Sport): "Pronti per quei due"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Siamo pronti per quei due". E' il titolo dell'editoriale del 'Corriere dello Sport' a firma di Alberto Polverosi il giorno dopo il 6-0 rifilato dall'Italia di Mancini al Liechtenstein, la seconda vittoria in due partite valide per la qualificazione a Euro 2020 dopo quella con la Finlandia. Ecco un estratto: "Siamo pronti per cominciare a fare sul serio. Siamo pronti per la Grecia di Manolas e per la Bosnia di Dzeko, le partite che a giugno decideranno una buona parte della qualificazione per Euro 2020. Non è che finora abbiamo scherzato, ma la modestia della Finlandia e l’assoluta inconsistenza del Liechtenstein ci hanno aiutato a capire che eravamo sulla strada giusta e soprattutto a risolvere i conti del passato".