Italia, questa sera Bonucci aggancia Baresi, Bergomi e Tardelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima gara ufficiale dell'era Mancini sulla panchina azzurra coincide con un traguardo importante per Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus questa sera raggiungerà infatti gli 81 gettoni in Nazionale, affiancando all'11° posto assoluto della graduatoria dei più presenti alcuni "mostri sacri" della storia calcistica italiana come Franco Baresi, Giuseppe Bergomi e Marco Tardelli.