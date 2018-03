Italia, senza Balo ma con Zaza. Se non recupera chance per Cutrone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto in vista delle convocazioni di Gigi Di Biagio alla prima da ct della Nazionale maggiore. Balotelli non ci sarà, con Immobile e Belotti dovrebbe essere Zaza il terzo centravanti. Non dovesse farcela, chance per Patrick Cutrone. Fra i giovani ci saranno sicuramente Chiesa e Pellegrini, entrambi potrebbero addirittura partire titolari. Questo l'undici ipotizzato dalla rosea, con le convocazioni attese per oggi pomeriggio: Buffon; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Pellegrini, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.