Un passo indietro di 20 anni. Almeno, nel rapporto fra Italia e Juventus. L'undici di partenza visto quest'oggi, infatti, non presentava giocatori bianconeri in campo. Per ritrovare un precedente in gare ufficiali, bisogna risalire al 17 giugno 1998, quando il ct Maldini non schierò alcuno juventino nella gara dei mondiali di Francia contro il Camerun. Per la cronaca, a gara in corso subentrarono Del Piero e Baggio, in una gara terminata sul 3-0.