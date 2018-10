Italia, sette tiri in porta con l'Ucraina. È quasi un record

© foto di www.imagephotoagency.it

Sette tiri in porta sono quasi un record per l'Italia. Tante sono le conclusioni nello specchio durante l'amichevole contro l'Ucraina, terminata sull'1-1. Si tratta della miglior statistica per gli azzurri da giugno 2017, quando i tiri in porta contro il Liechtenstein furono 13. Un po' di sfortuna per gli azzurri, ma anche la tendenza a tirare poco che si conferma.