Italia, si cambia? Mancini pensa al 4-2-3-1 con una mediana più protettiva

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'Italia con più bassi che alti quella vista contro la Polonia a Bologna venerdì sera e, secondo La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha intenzione di cambiare in vista dei prossimi impegni. Il buco nero più profondo è a centrocampo, dove Jorginho fa fatica in una linea a tre senza la qualità di Napoli e Chelsea e le mezzali non han brillato. E' per questo che il c.t. azzurro starebbe pensando di dare maggiore ritmo cambiando qualche interprete e inserendo Benassi o Barella insieme all'italo-brasiliano e Gagliardini. L'alternativa è il passaggio al 4-2-3-1. Cambi anche in altri reparti per il match col Portogallo: Criscito dovrebbe rimpiazzare Biraghi, Chiesa al posto di Insigne e Belotti potrebbe rimpiazzare Balotelli.